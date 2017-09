’VW mag kosten Dieselgate fiscaal aftrekken’

DFT

Dat meldt de Süddeutsche Zeitung zaterdag op basis van een schriftelijke reactie van de Duitse regering na vragen in de Bondsdag.

De Duitse autoindustrie wankelde afgelopen jaren toen bleek dat producenten toezichthouders hadden misleid met gemanipuleerde software. Die gaf voor elf miljoen auto’s veel minder uitstoot van CO2 aan dan de auto’s in werkelijkheid op de weg produceerden.

In de Verenigde Staten leidde dat tot meerdere claim- en rechtsprocedures. Moederbedrijf VW (Seat, Volkswagen Audi) is Amerikaanse toezichthouders en milieuorganisaties voor €15 miljard tegemoet gekomen om schade en claims af te handelen. In Nederland lopen meerdere procedures, deels gebaseerd op nieuwe documenten.

De Europese Commissie onderzoekt de affaire nog.

Claims

Tegen bestuurders die instemden met het gebruik van de sjoemelsoftware lopen na enkele bekentenissen nog procedures.

Voor miljoenen auto’s moeten bedrijven als VW software vernieuwen en die installeren. De kosten daarvan, per keer tot €200 volgens de Duitse krant, zijn volgens de minister van Economische Zaken fiscaal aftrekbaar. Die verlaging van de belastingdruk is uiteindelijk gunstig voor de bedrijfswinst.

Oppositiepartijen in de Bondsdag reageren teleurgesteld: de kosten voor het repareren van ’Dieselgate’ zijn daarmee deels voor de belastingbetaler die vaak al gedupeerd was.

Waardedaling

Particulieren, die hun auto’s met de zwaar vervuilende automotor in waarde zien zakken omdat ze die nauwelijks zouden kunnen verkopen, mogen die vermindering niet fiscaal in rekening brengen. Die beperking geldt ook voor bedrijven die de auto’s in voorraad hadden, zoals de regering vooraf in de dieselaffaire heeft gesteld. Autokopers blijven daarmee nu met de schade zitten, vinden Bondsdagleden.

In Nederland loopt ook een aantal acties zoals Volkswagen Car Claim tegen de autobouwer. De totale schade zou €20 miljard bedragen.

