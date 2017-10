Minderjarigen opgepakt op verdenking misbruik vrouw

Ⓒ ANP XTRA

TILBURG - Vijf jonge Tilburgers zijn dinsdagmorgen opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van een 24-jarige vrouw. In haar aangifte laat de vrouw weten dat ze in Tilburg door de groep jongens een langere periode geregeld is misbruikt en dat dit pas stopte nadat ze was verhuisd. Vier van de verdachten zijn minderjarig.