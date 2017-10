Schietpartij Eindhoven was mogelijk liquidatiepoging

De politie liet donderdag weten dat ze er rekening mee houdt dat het gaat om een liquidatiepoging. Het slachtoffer, een bekende van de politie, ligt nog ernstig gewond in het ziekenhuis. Hij raakte juni vorig jaar ook al zwaargewond bij een schietincident, in Mierlo-Hout.

Het schietincident van dinsdagavond had plaats op de Sint Petrus Canisiuslaan. De man zat als bijrijder in een geparkeerde auto. Hij vluchtte na de schoten uit de auto en zakte verderop in de straat in elkaar. Uit het onderzoek is gebleken dat de dader of daders mogelijk gevlucht zijn in een donkerkleurige BMW.

Later die avond werd een uitgebrande BMW aangetroffen op de Oude Doornakkersweg in Eindhoven. Of deze auto de vluchtauto is, wordt onderzocht.