Wapenmakers plussen na Dallas fors op beurs

Beleggers rekenen er volgens marktanalisten op dat opnieuw meer consumenten wapens zullen aanschaffen, waardoor de verkopen van de wapenbedrijven stijgen.

Andere beleggers zouden vrezen dat er na de dodelijke schoten op agenten in de Verenigde Staten alsnog beperkingen in de verkoop van vuurwapens aan particulieren komen.

Stijgende lijn

Het aandeel van vuurwapenproducent Sturm Ruger won vrijdagavond na de doden in Dallas 5% op de beurs, concurrent Smith & Wesson steeg met 3%.

De aandelen van Taser International, maker van stroomstootwapens en camera's op beveiligingsvesten, werden eveneens door beleggers ingeslagen. Dat aandeel won 6% aan waarde. Een andere cameramaker, Digitally Ally, ging in een dag tijd met 62% omhoog.

Deze stijgingen zijn niet uitzonderlijk. Na de moorden in Orlando op 49 mensen in juni dit jaar stegen de aandelen van Smith & Wesson en Sturm eveneens fors.

Ingreep Obama

Afgelopen januari steeg het aandeel Smith & Wesson op de beurs in New York met bijna 13% nadat president Obama een strengere controle naar de achtergrond van potentiële kopers van vuurwapens in het vooruitzicht had gesteld.

De VS werden toen opgeschrikt door een serie terreurdaden en schietpartijen op scholen en in een bioscoop.

Forse koersstijgingen

Sinds president Obama in 2011 aangaf de wapenverkopen aan banden te willen leggen, hebben de wapenaandelen enorme sprongen in waarde gemaakt. Smith & Wesson ging van bijna $4 per aandeel naar $29 afgelopen vrijdag, Sturm noteerde destijds $23,30 en steeg tot $67 ,65 bij het beursslot op Wall Street.

