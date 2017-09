Damrak zet nieuwe jaartop neer

De AEX-index sloot 0,7% hoger op 537,1 punten. Dat was nipt boven de jaartop die in mei werd aangetikt. De Midkap-index ging 1% vooruit naar 826 punten.

Op Wall Street koerste de Dow Jonesindex tegelijkertijd vrijwel onveranderd.

„Je zag de afgelopen weken in de cijfers de bevestiging van een positieve ontwikkeling van de economie”, zo verklaarde Rein Schutte deels het opgewekte sentiment op de beurzen. Hij wees onder meer op de vandaag gepubliceerde index van het Institute for Supply Management over de activiteit in de industrie rond Chicago. De index groeide harder dan verwacht naar 65,2. Een stand hoger dan 50 wijst op groei.

Schutte: „Je ziet geen afzwakking van de groei, eerder een verbetering. Terwijl er eerder een periode van twijfel was. Dat geeft weer een beetje hoop over de bedrijfscijfers over het tweede kwartaal.” Hij was nog niet overtuigd van de opmars van de beurzen. „Het gaat nog met ontzettend weinig volume. Je wil wel meer omzet zien.”

In de AEX ging ABN Amro aan de leiding met een winst van 2,2%, profiterend van het stijgende renteniveau.

Philips kreeg er 2% bij, KPN steeg 1,8%.

Arcelor Mittal steeg naar een plus van 1,5%. Het staalconcern investeert de komende drie jaar $1 miljard in Mexico.

NN steeg 0,1%. ING is de verzekeraar gaan volgen met een koopaanbeveling.

Verzekeraar Aegon daalde 1%, maar ging de week nog steeds met winst uit. Biotechbedrijf Galapahgos was de grootste daler in de AEX-index met een verlies van 1%.

Bij de middelgrote fondsen was de hoofdrol weggelegd voor de voedingsfondsen. Sligro boekte een winst van 4,1%. Wessanen steeg 2,6%, Refresco kreeg er 2,3% bij.

TomTom verloor 0,8% en was daarmee hekkensluiter in de Midkap. De navigatiedienstverlener zet het mes in het personeelsbestand. Bij de divisie Consumer Sports verdwijnen in totaal 136 banen, waarvan 57 in Nederland. Het is langer bekend dat de consumententak, die verantwoordelijk is voor de verkoop van navigatiekastjes, niet goed presteert.

AMG steeg 12,9%. De metalenspecialist kan weer beschikken over de volledige productiecapaciteit voor tantalum. Het bedrijf heeft de herstelwerkzaamheden aan een van de twee productielijnen in zijn Mibra-mijn in Brazilië afgerond.

Lokaal aandeel SnowWorld daalde 2,5% naar €9,65. Ondernemer Marc Couke heeft gisteravond nabeurs overnamebod gedaan van €9,50 op de resterende aandelen van de uitbater van skihallen.