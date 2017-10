’Oranje was ver gekomen op dit EK’

Het zou mij niet verbazen als onze voetbalelite tot de conclusie komt dat Nederland in dit toernooi met hun balletje vooruit, balletje opzij, balletje terug, nog ver zou zijn gekomen. Feit is dat het kijkplezier dan nog minder zou zijn geweest dan nu het geval was.

Wat mij opviel was dat het wel attractief spelende Duitsland nagenoeg tatooloos speelde. Als ik coach was van het Nederlands elftal zou ik daar toch eens een wetenschappelijk onderzoek naar laten doen. Wellicht vormt de uitslag de basis om eens een representatief elftal in het veld te brengen dat bestaat uit gemotiveerde atleten en niet uit overbetaalde kermisklanten.

Adri van der Helm, Nieuwegein