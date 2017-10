Einde in zicht voor spoorstaking België

Het treinverkeer is vrijdag nog verstoord, vooral in Wallonië. Ook de verbindingen van en naar Duitsland kunnen worden getroffen. In Vlaanderen valt de overlast mee.

Franstalig spoorpersoneel legde het werk vorige week woensdag neer uit protest tegen een besluit waardoor ze minder compensatiedagen krijgen. Vele onderhandelingsronden leidden niet tot een oplossing, maar de bonden hebben nu besloten dat het voorlopig welletjes is. Later op de dag volgen nog wel nieuwe gesprekken met de spoordirectie.

Meer dan 12.000 treinen zijn uitgevallen door de staking, vooral in het zuiden van België. Ook het goederenvervoer werd getroffen. Volgens het bedrijfsleven, vooral de staal- en chemische sector, loopt de schade in de tientallen miljoenen.