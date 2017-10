Opklaringen, noordoosten enkele bui

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de nacht kunnen een paar onweersbuien vanuit Duitsland het oosten van het land bereiken. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden.

Morgen is er in het noorden en westen van het land regelmatig ruimte voor de zon. In het midden, oosten en zuiden is meer bewolking aanwezig en komen (onweers)buien tot ontwikkeling. Vooral later in de middag en tijdens het begin van de avond kunnen hier een paar stevige exemplaren tussen zitten die lokaal veel neerslag achterlaten. Het wordt 18-23 graden met de hoogste temperaturen in het (noord)oosten.

Ook donderdag komen buien voor en is er in de kustregio’s meer ruimte voor de zon dan in het binnenland. Wel is het door een noordenwind aan zee tamelijk fris met maxima rond 17 graden. Landinwaarts wordt het 21-24 graden.

Ook vrijdag waait er een wind uit noordelijke richtingen en wordt het 16-19 graden in de kustregio’s en 20-24 graden elders. De meeste buien zijn voor de zuidoostelijke helft van het land.

In het weekend neemt de buiigheid af, al houden we het zeker zaterdag in het binnenland nog niet droog. Het aandeel zon in het weerbeeld neemt toe. De maxima blijven in de kustgebieden uitkomen net onder de 20 graden en in het zuiden en oosten enkele graden boven 20 graden.

Volgende week is er de eerste dagen veel ruimte voor de zon. Later in de week lijkt het weer natter te worden. Doordat de wind nog een aantal dagen noordwestelijk blijft is de temperatuurverdeling ook begin volgende week zoals vrijdag en komend weekend.

