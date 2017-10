Vermiste Noor dood in water Amsterdam

Het lichaam lag al langere tijd in het water. De man was voor het laatst gezien vlakbij het water. De politie onderzoekt nog wel wat er precies is gebeurd.

Het komt vaker voor in de hoofdstad dat toeristen verdrinken in grachten of sloten. In februari werd een Britse toerist dood gevonden en eind vorig jaar een man uit Schotland. De Amsterdamse SP pleitte eerder dit jaar voor trappen langs de grachten zodat mensen die erin vallen er makkelijker weer uit komen.