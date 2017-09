Zijlstra steunt Hennis niet

Hennis is in het nauw gekomen na een vernietigend rapport over de veiligheid van defensiematerieel. Twee militairen kwamen daardoor in Mali om het leven, een derde raakte zwaargewond. Dinsdag wordt daarover gedebatteerd.

Bij het overleg vrijdagnamiddag waren naast Hennis en Zijlstra ook VVD-kopstuk Dijkhoff aanwezig en de persoonlijk assistent van VVD-leider Rutte, die zelf in het buitenland is. Ook het hoofd voorlichting was erbij.

Zijlstra reageerde ook nog op vicepremier Asscher (PvdA) die vrijdag na afloop van de ministerraad zei dat hij de bevindingen ’zwaar genoeg’ vond voor Hennis om af te treden. Zijlstra zegt dat die reactie hem heeft ’bevreemd’: „Hij wist wat Hennis daar zelf over ging zeggen. Het is gek dat hij dan in de rol van vicepremier deze uitspraak doet”, aldus de liberaal die Asscher ’politieke spelletjes’ verwijt.