Defensie onderzoekt mogelijke nalatigheid

Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van iemand van buiten. Het is een reactie op het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het ongeluk met een mortiergranaat.

De nabestaanden van de militairen zeiden vrijdag tegen De Telegraaf dat er sprake is van dood door schuld.

Druk

Hennis zegt in een brief aan de Tweede Kamer eraan te hechten dat mogelijke nalatigheid wordt onderzocht, al heeft de OVV zich in zijn rapport over de zaak nadrukkelijk niet gericht op schuld of aansprakelijkheid, aldus de minister.

Eerder op vrijdag liet Hennis al weten dat er een extra controle komt van de munitie die uitgezonden militairen bij zich hebben op missies. Zelf staat ze onder grote politieke druk, maar van opstappen wil ze niets weten, al is aanblijven ’geen doel op zich’.

Vicepremier Lodewijk Asscher liet zich ontvallen dat de conclusies in het rapport „normaal gesproken zwaar genoeg zijn om af te treden”. Die uitspraak werd in het VVD-kamp met chagrijn beantwoord. Halbe Zijlstra vond het ’politieke spelletjes’.

Middendorp

Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp heeft vrijdag de ouders van de verongelukte militairen bezocht. „Zij hebben iets verschrikkelijks meegemaakt, dus ik kom steun betuigen.”

„Het is prettig dat hij geweest is”, zei de moeder van Henry Hoving (29). Ook Kees Roggeveld, die zijn zoon Kevin Roggeveld (24) verloor, was na afloop tevreden. „Je kon zien dat hij er oprecht mee zit.”