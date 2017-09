Première Turkse film valt in water

De acteurs toonden zich een minuut op de rode loper buiten, voordat ze naar binnen renden. Hoofdrolspeler Necati Sasmaz zwaaide naar de ongeveer driehonderd Turkse fans, die de moeite hadden genomen om de filmster te verwelkomen. Ook de officieuze première deed weinig stof opwaaien.

De film is omstreden omdat de inspiratie ervoor komt van de mislukte staatsgreep in Turkije, waarbij de film koren op de molen is van de Turkse leider Erdogan.

Bovendien lijkt de ’slechterik’ in de film verdacht veel op Fethullah Gülen, de geestelijke die door Erdogan verantwoordelijk wordt gehouden voor de coupe. Vooraf was er al veel ophef. Zo werd er in de Rotterdamse gemeenteraad gedebatteerd over de film en ook op social media waren de meningen verdeeld.

Veiligheid

Bij Pathé Arena hebben ze met de wijkagent een inventarisatie gemaakt of er extra veiligheidsmaatregelen genomen moesten worden. ,,Dat bleek niet het geval, alleen de cast heeft natuurlijk extra beveiligers, maar dat geldt voor iedere film”, aldus een woordvoerder van de bioscoopketen.

,,Het signaal dat wij hebben gekregen is dat mensen vooral zin hebben in het vijfde vervolgdeel, waar ook al bijna veertien jaar een serie van is op de Turkse tv.”