’Asscher gooide deur Hennis dicht’

Hennis, nummer twee van de VVD en stemmenkanon, gold als gedoodverfd bewindsvrouw voor Rutte III. Zelf ambieerde ze het ministerschap van Buitenlandse Zaken. Dit kan wel eens bij een droom blijven, denken liberalen, nu Hennis verder beschadigd is geraakt.

Daarvoor wijzen woedende VVD’ers naar Lodewijk Asscher, de PvdA-vicepremier die gisteren aangaf dat Hennis een aftreden zou moeten overwegen. In de ministerraad was juist afgesproken dat ze zich zou verdedigen in het debat van aanstaande dinsdag, waarna een aftreden wellicht zou kunnen volgen.

Maar liberalen vrezen dat Asscher nu haar lot heeft bezegeld, ook voor Hennis’ toekomst in een volgend kabinet. Een voorname liberaal: „Het is geen dolk in haar rug; het is een samoeraizwaard.”