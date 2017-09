’Afvalbeleid kan op schroothoop’

Dat zegt afvalexpert en hoogleraar bestuur en economie Raymond Gradus in een interview met deze krant.

Gradus roept al tijden dat kunststof scheiden peperduur is en nauwelijks iets oplevert voor het milieu. Zijn stellingname is recent bevestigd door het Centraal Planbureau. Het is tijd voor een debat, want ,,mensen laten zich niet meer voor de gek houden”, aldus Gradus.

Lees verder: Hoogleraar Raymond Gradus: ’Effect afval scheiden is beperkt’