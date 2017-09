‘Centrale banken gaan beursfeest niet bederven’

„De acties door de centrale banken zijn immers al ingeprijsd. Zo zal ECB-president Mario Draghi eind oktober aankondigen dat het obligatieopkoopprogramma van nu €60 miljard per maand in januari wordt verlaagd. De consensus is dat dit zo’n €45 miljard wordt. En de geleidelijke afbouw van de balans van de Amerikaanse Fed van eerst $10 miljard per maand tot $50 miljard eind 2018 is ook vrij bescheiden, gezien het totale bedrag van $4,5 biljoen.”

Tenzij de bedrijfscijfers zouden tegenvallen, kunnen de aandelenbeurzen volgens Plaizier hun weg omhoog vervolgen. „Hierbij speelt ook mee dat de laatste paar maanden van het jaar traditioneel goed zijn. Verder lijkt er wat vooruitgang te zitten in de belastingplannen van Donald Trump. Ook als de voorstellen slechts deels worden goedgekeurd, zal de economie hiervan profiteren.”

De vermogensbeheerder constateert voorts dat het herstel van de dollar en de opmars van de olieprijzen het beursklimaat ten goede komen. ,,Mede door de voor Angela Merkel enigszins teleurstellende verkiezingsuitslag is de euro zwakker geworden. De uitspraak van Fed-voorzitter Janet Yellen dat de inflatie niet bijna 2% aan hoeft te zijn om de rente verder te verhogen, hielp de dollar eveneens.”

Met 537,1 punten bereikte de AEX vrijdag niet alleen de hoogste slotstand van dit jaar, maar ook sinds eind 2007. Wel bleef de beursgraadmeter nog licht onder de 537,8 punten die eveneens in mei kortstondig werd aangetikt.