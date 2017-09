Onderzoek exclusieve verkoop tabak festivals

De Onderzoeksredactie Tabak, een samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zegt de afspraken op het spoor te zijn gekomen. In totaal werden 21 festivals onderzocht. Op zestien daarvan werd tabak van maar één fabrikant verkocht.

Exclusieve verkoop van sigaretten van een fabrikant in horecagelegenheden is verboden. Ook verkoop op festivals valt onder die regels.

Tabaksfabrikant Philip Morris ontkent in dagblad Trouw de afspraken over exclusiviteit. In juli startte de NVWA al een onderzoek naar vergelijkbare contracten tussen Japan Tobacco en studentenverenigingen.