32-jarige transgender dood in woning Arnhem

ARNHEM - De dode die vrijdag werd aangetroffen in een woning in Arnhem is een 32-jarige transgender met vrouwelijke lichaamskenmerken. De politie heeft het onderzoek naar de identiteit nog niet afgerond, maar het slachtoffer is niet de bewoner van het pand aan de Van Oldenbarneveldtstraat.