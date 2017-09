Drugs en wapens in clubhuizen Satudarah

In Apeldoorn legde de politie beslag op administratie, wiet, ruim 4000 euro en een vlindermes. In het clubhuis zelf zijn wikkels met restanten cocaïne en pepperspray aangetroffen. In het clubhuis stond ook veel sterke drank, wat in strijd is met de vergunning.

In Beverwijk zijn twee leden van Satudarah aangehouden vanwege overtreding van de Opiumwet. Verder is beslag gelegd op munitie, messen, een boksbeugel, een slagstootwapen, wikkels met cocaïne, administratie en telefoons, waaronder tien PGP-toestellen. Deze worden vaak in het criminele milieu gebruikt om communicatie af te schermen voor politie en justitie.

Het Landelijk Parket van het OM heeft vrijdag de rechtbank Den Haag gevraagd om Satudarah te verbieden.