Problemen A44 door ongeval

OEGSTGEEST - Door een ongeval op snelweg A44 bij Oegstgeest is zaterdagmiddag veel hinder voor het autoverkeer richting Den Haag ontstaan. Omdat door geplande werkzaamheden op de A4 die weg richting Den Haag ook al is afgesloten is het voorlopig niet mogelijk Den Haag via beide wegen te bereiken.