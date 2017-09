SGP niet blij met posters paranormale beurs

„De billboardreclame is voor de SGP in Bunschoten een voortdurende bron van zorg. Enkele weken terug stonderen er godslasterlijke teksten op de openbare reclame zuil, nu reclame voor spirituele beurs Paraview. De doelstelling hiervan staat haaks op de boodschap van de Bijbel. De SGP heeft al diverse keren melding gemaakt bij de betreffende wethouder over aanstootgevende reclame uitingen.” Dat laat de SGP weten.