Die ultieme cold case: wie verraadde Anne Frank?

Filmmaker Bayens kwam met het idee om de nieuwste recherchetechnieken in te zetten. „We weten wie Willem van Oranje vermoordde, maar hoe zit het met Anne Frank?” Zijn gedachtespeling, ontstaan tijdens een fietstocht langs de Amsterdamse grachten, werd met enthousiasme ontmoet door de politie. Inmiddels leidt een gepensioneerde FBI-agent het onderzoek waaraan twintig specialisten werken.

Frank werd in 1944 gevangengenomen toen ze was ondergedoken, en zou later sterven na deportatie. Ondanks eerdere onderzoeken zijn degene die haar verraden hebben, nooit opgespoord.

Talloze aanknopingspunten

Het onderzoek belooft een groot succes te worden. „Wat we nu al hebben ontdekt, zorgt voor een bijna euforische sfeer. Ik weet bijna zeker dat we deze zaak kunnen oplossen”, zegt Bayens tegen Het Parool. „In ons vooronderzoek kwamen direct talloze aanknopingspunten voorbij. Heel veel materiaal is nooit op deze manier bekeken, maar het was direct voelbaar: dit is mogelijk.”

Bayens heeft het hele proces gefilmd en hoopt een documentaire te maken. „Het gaat in de eerste plaats om het onderzoek. Maar ik ben een filmmaker in hart en nieren, als ik een boterham zit te eten wil ik dat al filmen.” De resultaten van het onderzoek worden in 2019 verwacht.