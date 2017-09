Anne Faber (25) uit Utrecht vermist

Faber vertrok vrijdagmiddag vanuit Utrecht. Om 19 uur stuurde ze nog een foto aan haar vriend, een selfie in de regen. Sindsdien is ze spoorloos.

Zwarte fiets

De politie is een grote zoekactie gestart. Faber is 1.70 meter groot, heeft blond haar en blauwe ogen en heeft op haar kin een moedervlekje. Ze droeg vrijdag een groene regenjas en reed op een zwarte fiets, een Batavus Old Dutch met een zwart voorrekje.

Wie informatie heeft over de Utrechtse, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.