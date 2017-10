Ophef om ’explosief’ in flat Waalwijk

Voorafgaand aan de evacuatie werd een 47-jarige vrouw uit Waalwijk in de buurt van het complex mishandeld en bedreigd. Ⓒ Marvin Doreleijers

WAALWIJK - Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben geen explosief gevonden in een flatgebouw in Waalwijk. De politie heeft laten weten dat de situatie veilig is en dat alle bewoners terug naar huis kunnen. Het appartementencomplex aan de Noordstraat was zaterdagavond laat uit voorzorg ontruimd na de vondst van een verdacht voorwerp.