Woningen Tilburg ontruimd wegens gaslek

Een draaiende generator is op een gasleiding terechtgekomen. Ⓒ Jules Vorselaars

TILBURG - In Tilburg is na graafwerkzaamheden een gaslek ontstaan. Vanwege explosiegevaar heeft de brandweer groot alarm geslagen. In een straal van 50 meter van het lek zijn woningen ontruimd. Er hangt een sterke gaslucht in het gebied.