Spaanse beurs onder druk na referendum

De IBEX35, de belangrijkste graadmeter van de Spaanse beurs, daalde 1,3%. Dit terwijl de andere Europese beurzen overwegend positief van start gingen.

De grootste verliezers waren de Spaanse banken, Banco de Sabadell, CaixaBank en Bankinter.

Van de ruim 2,2 miljoen mensen die zondag in een referendum in Catalonië hebben gestemd, heeft 90% gekozen voor de onafhankelijkheid. De opkomst was ongeveer 42%.

Een grote verrassing was het niet. Bij het vorige referendum in 2014 stemde 80,7% voor