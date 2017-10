'Succes voor boze burgers'

De Defensie-organisatie kent grote problemen. Geen materieel, geen reservedelen, voertuigen/vliegtuigen/schepen zijn niet inzetbaar. Het vertrouwen van het personeel in de politieke en militaire leiding is gedaald tot het nulpunt. Of het cao-akkoord wat nu op tafel ligt door het personeel wordt gewaardeerd is nog de vraag. Zo’n situatie vraagt om een bewindspersoon met grote kennis van zaken.