Cruz en Sanders winnen in Wisconsin

Dat Cruz er met de winst vandoor is gegaan, is een klap voor Donald Trump. Trumps belangrijkste rivaal is met een inhaalslag bezig. Voorlopige uitslagen laten zien dat Cruz op 51 procent van de stemmen kon rekenen. 32 procent van de kiezers stemde op Trump. Amerikaanse media spreken van een ,,doorbraak” in de Republikeinse voorverkiezingen. Cruz sprak over een ,,keerpunt.” ,,We hebben weer hoop voor de toekomst”, aldus de Republikein na zijn overwinning. John Kasich eindigde op de derde plaats en kreeg 14 procent van de kiezers achter zich.

De uitslagen van de Democratische voorverkiezing liggen dichter bij elkaar. Sanders kreeg 55 procent van de stemmen, tegenover 45 procent voor Clinton. In de afgelopen zeven voorverkiezingen ging Sanders zes keer met de winst aan de haal. Toch blijft het moeilijk voor de senator uit Vermont om Hillary Clinton van de winst en van de Democratische presidentskandidatuur af te houden.