Op een bucketlist komen dit soort onderwerpen juist wel vaak voor. Een bucketlist is een lijst met dingen die iemand graag nog wil doen voordat hij of zij doodgaat. Hierop staan meestal gebeurtenissen als: een keer op reis naar een ver tropisch oord, een bepaald beroemd persoon ontmoeten, skydiven of een boek schrijven.

Maar als je mensen of het sterfbed vraagt waar ze spijt van hebben, zijn de antwoorden veel diepzinniger. De Australische verpleegster Bronnie Ware heeft haar bevindingen opgeschreven in een boek, The Top Five Regrets of The Dying. “We kunnen leren van de helderheid van de visie dat mensen hebben aan het eind van hun leven. Ook van hun wijsheid kunnen we veel leren. Gemeenschappelijke thema’s duiken steeds weer op”, aldus de verpleegster. Vooral de mannen zeiden niet meer zo hard te werken, mochten ze hun leven over kunnen doen.

De top vijf ziet er als volgt uit:

1. Ik zou willen dat ik de moed had gehad om trouw te blijven aan mezelf en niet het leven te leven dat van mij verwacht werd

“Dit is het meest gegeven antwoord. Als mensen beseffen dat hun leven bijna voorbij is en duidelijk terug kunnen kijken, realiseren ze zich dat veel dromen niet uitgekomen zijn. De meeste mensen hadden niet eens de helft van hun dromen geleefd. Ze stierven met de gedachte dat ze verkeerde keuzes hadden gemaakt. Gezondheid brengt veel vrijheid met zich mee, dit realiseren mensen pas als ze niet lang meer te leven hebben”.

2. Had ik maar niet zo hard gewerkt

“Dit zei bijna elke mannelijke patiënt die ik heb verpleegd. Ze vinden dat ze hun kinderen niet hebben zien opgroeien en hun partner te weinig hebben gezien. Vrouwen spraken hier ook wel over maar zij waren niet de kostwinners omdat ze van de oudere generatie waren. “

3. Ik zou willen dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten

“Veel mensen onderdrukken hun gevoelens om de vrede te bewaren. Als gevolg hiervan leefden ze vooral een middelmatig bestaan en werden ze nooit wie ze werkelijk wilden zijn.”

4. Had ik maar contact gehouden met mijn vrienden

“Vaak zijn we ons niet bewust van alle voordelen van oude vrienden. Velen waren zo gevangen in hun eigen leven dat ze gouden vriendschappen door de jaren heen hebben verwaarloosd. Veel mensen hadden enorm veel spijt dat ze niet alle tijd en moeite in hun vriendschappen hadden gestoken. Iedereen mist hun vrienden als ze sterven.”

5. Ik zou willen dat ik mezelf had toegestaan gelukkiger te zijn

“Geluk is een keuze. Dat beseften mensen pas aan het eind van hun leven. Ze bleven vast zitten in oude patronen en gewoonten. Uit angst voor veranderingen hebben ze zich voorgehouden dat ze gelukkig waren. Diep van binnen hebben ze altijd verlangd naar iets anders.”

Waar heb jij het meest spijt van als vandaag jouw laatste dag op aarde zou zijn? Wat zou je graag nog willen veranderen en hoe ga je dit doen? Wat staat er op jouw bucketlist?

"Op het nippertje aan de dood ontsnapt"

Suzanne de Jong is 29 jaar, getrouwd en moeder van een dochtertje van één. Ze is onlangs volledig arbeidsongeschikt verklaard, omdat ze tijdens haar zwangerschap een hersenbloeding kreeg. 'Ik kan er als geen ander over meepraten, aangezien ik op het nippertje aan de dood ben ontsnapt. Ik was er zo slecht aan toe dat men er al rekening mee hield dat ik het niet zou halen. De steun en liefde van onze familieleden en vrienden was hartverwarmend. Dat neem ik me mijn leven lang mee. Ondanks al mijn overgebleven gebreken en dat zijn er best een hoop, kan ik me verbazingwekkend goed berusten in deze situatie. Dagelijks besef ik me dat het ook heel anders had kunnen aflopen. De liefde van de dierbaren om je heen is echt ‘all that counts’. Sindsdien verdeel ik mijn beperkte energie heel bewust aan de mooie dingen van het leven en spreek ik me nog meer uit dan daarvoor. Soms tot aan het extreme toe, maar hopelijk draagt mijn positiviteit iets bij aan het leven van anderen. Omdat ik weet dat het leven op elk moment ineens een heel andere wending kan nemen, kijk ook naar prins Friso, leef ik nu meer dan ooit vanuit mijn hart. Daarnaast probeer ik nu heel bewust een goed positief mens te zijn voor mezelf en voor mijn omgeving. Zeer treffend is punt vijf, waarin het boek stelt dat geluk een keuze is. Dit heb ik aan het begin van mijn leven mogen ontdekken en hoe mooi is dat! Ik voel me oprecht bevoorrecht met deze wijze les op zak. Daarnaast vind ik het ook zo fijn dat ik de kans heb gekregen om te schrijven voor het vrouwpanel. Alsof het zo moest zijn kwam dit op mijn pad. Door het delen van mijn verhaal hoop ik mensen die ook in een moeilijke situatie zitten steun te bieden. Het was nog nooit zo donker of het wordt wel weer licht...'

"Triest als je altijd verlangt naar iets wat je niet hebt"

Saskia Bijker is 18 jaar geleden uit Nederland vertrokken voor haar grote liefde in Spanje. Inmiddels zijn ze getrouwd en wonen ze in Madrid. 'Wel triest, als je zo moet leven, altijd verlangend naar iets dat je niet hebt. En als je ‘t wel hebt, blijkt het misschien wel helemaal niet zo geweldig te zijn. Gelukkig heb ik tot nu toe nergens spijt van. Daarvoor ben ik te realistisch ingesteld en ik ben me er te zeer van bewust dat een andere keuze andere mogelijkheden had opgeleverd, maar ook mogelijkheden had uitgesloten. Toen ik op m’n 47e, met een reputatie van verstokte vrijgezel, wilde trouwen met een man die ik pas 6 maanden kende, en met hem naar Spanje wilde vertrekken, werd mij vaak gevraagd: weet je dat nou zeker, dat dat goed zal gaan? Nee, zei ik dan, dat weet ik pas als ik het zal doen. Gelukkig heb ik er nooit spijt van gehad en de vele leuke mensen die ik hier heb leren kennen, had ik anders nooit ontmoet. Inderdaad vind ik het belangrijk gelukkig te zijn, hoewel dat door veel mensen als egoïsme wordt gezien, maar mij is altijd geleerd andere mensen niet willens en wetens te kwetsen, dus dat egoïsme valt nogal mee volgens mij.'

" Stel wensen die haalbaar zijn niet uit tot later "

Debbie Maat is 44 jaar en is al 21 jaar getrouwd. Ze heeft twee leuke puberdochters van bijna 15 en 19 jaar. Ze werkt onder andere als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. 'Jaren geleden heb ik ooit eens een lijstje gemaakt van dingen die graag wilde doen. Zo had ik al best iets van de wereld gezien, maar was ik nooit in Parijs geweest, dus dat kwam op mijn lijstje. Net als een keer Japans eten en gitaar leren spelen. Inmiddels ben ik 3x keer in Parijs geweest, eten we met regelmaat Japans en speel ik geen gitaar. Wel geprobeerd, maar het werkt toch heel anders dan de piano die ik wel een klein beetje bespeel en ik heb gemerkt dat mijn vingers dat een stuk prettiger vinden dan gitaarsnaren. Stel wensen die haalbaar zijn niet uit tot later, want misschien is er geen later. Genieten dus, zodra en zolang het kan. Tot op heden heb ik nergens grote spijt van, natuurlijk deed ik wel eens domme dingen of zijn er dingen die ik niet deed toen het wel kon. Maar of ik gelukkiger was geworden als ik die eventuele kansen wel gegrepen had dat weet ik helemaal niet. Ik heb geen grote wensen voor een eventuele laatste dag maar wel de wens dat ik die dag met veel lieve mensen om me heen mag beleven.'

"Geen spijt van dingen die je toch niet kan veranderen"

Andrea Treffers is 30 jaar en al drie jaar gelukkig getrouwd met Linda. Samen hebben ze een zoontje van één jaar. 'Ik heb mijzelf aangeleerd geen spijt te hebben van dingen die ik toch niet kan veranderen. Behalve als ik er echt iemand anders mee heb gekwetst. Mensen vragen wel eens aan mij onder andere of ik er spijt van heb dat ik getrouwd ben geweest met een man.. Nee helemaal niet. Mijn verleden heeft mij gemaakt tot de persoon die ik vandaag ben. En ik ben trots op IK. Er zijn dingen die ik wel anders had kunnen of willen doen. Maar om mijzelf daar nou ziek over te maken, nee, want veranderen kan ik het toch niet. Heb dingen gedaan waar ik wel en niet trots op ben, maar dat hebben we allemaal toch? Het leven is veel te kort om met spijt te gaan leven!'

"Mijn leven laten leiden door angst"

Michelle van Daalhoff is 24 jaar en sinds kort single, te kort om zichzelf ´happy single´ te noemen. Ze heeft geen kinderen. 'Als vandaag mijn laatste dag op aarde was, zou ik eigenlijk van één ding spijt hebben. Ik heb me mijn hele leven laten leiden door angst. Bang om niet aardig gevonden te worden, bang om anders te zijn, bang om keuzes te maken. Kortom: bang om te leven. Het is steeds een beetje erger geworden en ik kwam op een punt waarop ik het liefste thuis bleef. Diep onder de dekens. Daar was het veilig. Ik heb jaren verspild door angst. Misschien wel mijn mooiste jaren. Jaren waarin ik vrolijk zou moeten dansen in een kroeg. Nu plots is er een lichtje. Het is nog klein, maar het schijnt. Ik voel iets wat ik jaren niet heb gevoeld. Leven. Los van angst. Als vandaag mijn laatste dag was, zou ik het jammer vinden dat het maar zo kort heeft mogen duren. Ik zou af willen sluiten met de woorden van Dirk Witte: “Je leeft maar heel kort, maar 'n enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mensch, durf te leven!'

