Zaventem ook donderdag gesloten

Dinsdag vond aanslagen plaats in de vertrekhal van de luchthaven Zaventem. Het vliegverkeer van Zaventem wordt woensdag nog steeds omgeleid via vier regionale vliegvelden in België. Charleroi verwerkt twintig extra vluchten op woensdag, op Oostende zijn woensdagochtend al zeven extra vluchten vertrokken en staan er nog zeven gepland. Ook vanuit Antwerpen en Luik vertrekken extra vluchten, aldus de Belgische luchtverkeersleiding Belgocontrol.

Alle regionale luchthavens kunnen het vliegverkeer aan, volgens Belgocontrol.

Zaventem werd dinsdag getroffen door een terreuraanslag. De vertrekhal ligt voor een deel in puin en het vliegveld blijft woensdag dicht.

Koning

De Belgische koning Filip gaat woensdagmiddag naar de nationale luchthaven waar dinsdag een aanslag werd gepleegd in de vertrekhal. Filip wordt vergezeld door koningin Mathilde.

Het koningspaar ontmoet op het vliegveld personen die dinsdag hebben deelgenomen aan de hulp- en veiligheidsoperaties en met de operationele ploegen die de luchthaven opruimen, maakte het paleis bekend.

Bij de aanslagen op het vliegveld en in een metrostation in Brussel kwamen 31 mensen om het leven en zeker 260 mensen raakten gewond.