Vertraging op vliegvelden door Franse staking

Het gaat niet alleen om vluchten van en naar Frankrijk, maar ook om die naar andere Europese steden, die niet kunnen vertrekken omdat het toestel niet weg raakt uit Frankrijk.

Op Schiphol zijn sinds maandagmorgen vanaf middernacht al minimaal veertien vluchten geannuleerd en liepen ongeveer zeventig vluchten vertraging op. In Rotterdam gaat het maandag om vertraagde vluchten van soms wel een paar uur. De problemen doen zich daar ook voor bij zowel inkomend als uitgaand vliegverkeer.

In Eindhoven zijn in totaal ongeveer tien in- en uitgaande vluchten geannuleerd. Ook zijn er enkele vluchten vertraagd.