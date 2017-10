Verhalen mariniers rijmen niet met elkaar

Treinkaping bij de Punt. Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - De laatste marinier van aanvalsgroep vijf is maandag voor de rechtbank in Den Haag gehoord over de beëindiging van de Molukse treinkaping in 1977. De verhalen van de zeven mariniers die tot nu toe als getuige zijn gehoord in een proces van nabestaanden tegen de Staat, komen niet met elkaar overeen.