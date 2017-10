Rokjesverbod? Arme Martin Bril!

Toen ik #rokjesgate voorbij zag komen dacht ik in eerste instantie dat deze kledingeis door een man was gesmeed. Een man à la ChristenUnie. Het type dat vindt dat zijn vrouw vier seizoenen lang in dikke wollentruien en hooggesloten blousejes dient te lopen, omdat hij zelf stiekempjes al hitsig wordt bij het waarnemen van een stukje hals. En denkt dat andere heren dat ook zo ervaren.

Bordeel

#Rokjesgate deed me ook terugdenken aan de mannen die de redactie van Advocaten hebben getipt over de in hun ogen ‘opvallende’ foto op de website van strafadvocaat Marielle van Essen. Want advocates in een kokerrok? Nou, dat kan niet hoor, net een bordeel!

