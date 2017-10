Aantal startende bedrijven flink gestegen

Het aantal starters nam met 14 procent toe in vergelijking met februari vorig jaar en 19 procent in vergelijking met januari. In totaal waren het er in februari 18.246. Het gaat vooral om zzp'ers.

Verder zijn in februari 2 procent meer bedrijven gestopt dan in dezelfde maand vorig jaar. Het aantal faillissementen nam in heel Nederland weer toe. Relatief is Zeeland het zwaarst getroffen met dertien faillissementen in februari. Vooral bedrijven in de detailhandel moesten hun deuren sluiten. In absolute zin voeren Noord- en Zuid-Holland de lijst aan met 115 respectievelijk 179 faillissementen. Dat zijn ook de provincies waar de meeste bedrijven zijn gevestigd.