'Acteur doet zelf niets'

Acteur Jude Law heeft een bezoek gebracht aan het vluchtelingenkamp in Calais, om de vluchtelingen een hart onder de riem te steken. Hij vraagt aandacht voor de schrijnende situatie daar. De kinderen hebben hulp nodig. Hij geeft iedereen de schuld en roept iedereen op om wat te doen. Al helemaal de Britse en de Franse regeringen. Als je naar een ander wijst, wijs je niet naar jezelf. Hoeveel kinderen heeft hij meegenomen om in zijn huis op te vangen? Naar school te laten gaan of thuisschool te geven? Niet een volgens mij. Heb dan ook niet zo’n grote mond. Net als onze Nederlandse VIP’s die wel blaten maar zelf de andere kant op kijken.

Heeft deze lezer gelijk of vindt u het juist goed dat filmsterren hun bekendheid gebruiken om de vluchtelingenproblematiek onder de aandacht brengen? Wij horen graag hoe u er over denkt.