Luieren onder luxe lakens

Om uit te leggen wat er bijzonder is aan haar beddengoed geeft Huigen een kort theorielesje over katoen. ,,Veel mensen denken dat er maar een soort katoen is, maar kwaliteit hangt af van het aantal draden per vierkante inch. Katoen met meer dan 200 inch draaddichtheid heet percal-katoen. Dat voelt veel zachter aan, maar is een stuk duurder.”

Het beddengoed van Joarz (een verbastering van haar naam, met de z van ‘zzz’) is gemaakt van ecologisch percal-katoen met een draaddichtheid van wel 300 per inch. Voordat de onderneemster in juni voor zichzelf begon, werkte ze als inkoper voor e-commerce-bedrijven, waar ze productkennis in allerlei categorieën opdeed. Daarna werkte ze een jaar lang als freelancer vanaf Bali. Ondanks dat ze de zekerheid van een vaste baan en betrokkenheid bij een bedrijf wel miste, koos ze terug in Nederland toch voor het ondernemerschap. ,,Ik snakte naar de vrijheid om mijn eigen pad te kiezen en de mogelijkheid alles uit mezelf te halen.”

Het was meteen duidelijk dat het een onderneming in beddengoed moest worden. ,,Ik had in een hotel in New York tussen heerlijk zachte lakens gelegen, wat me altijd bij was gebleven. Toen ik de producent eindelijk had gevonden, bleek het onbetaalbaar.” Maar omdat Huigen eerder met beddengoed had gewerkt wist ze dat het anders kon. ,,Die hogere draaddichtheden worden vaak gemaakt uit Egyptisch katoen, dus ‘Egyptisch’ associeren mensen met ‘luxe’, maar het is in mijn ogen onnodig duur en pure marketing. Ik ging op zoek naar een vergelijkbaar soort, zonder 'merkje’.”

Vijfhonderd aanschrijvingen in zes landen later kwam Huigen in contact met een fabriek in Pakistan. Deze partij werkt voor Joarz met katoenvezels uit India, aangezien Pakistan zelf geen katoensoorten met een lange vezel heeft. Huigen vindt het belangrijk dat haar beddengoed op een eerlijke manier wordt gemaakt. De fabriek is in het bezit van een certificaat, dat garandeert dat de stof geen schadelijke chemicaliën bevat en de arbeidsomstandigheden goed zijn.

Aanvankelijk wilde Huigen alleen haar webshop als verkoopkanaal gebruiken, maar dat gaf niet het gewenste resultaat. Gesterkt door samenwerkingen met resellers als Fonq en binnenkort Hudsons Bay gaat de verkoop veel beter. ,,Voorlopig wil ik nog even niemand op de loonlijst en werk ik met een freelance marketeer, leveranciers en een magazijn. Maar, als ik zie wat er in de vier maanden na de lancering allemaal al is gebeurd, gaat dat snel veranderen.”