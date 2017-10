5 tips om de kracht van imperfectie in te zetten

Daarentegen: is het leven niet juist zo rijk, omdat we een palet aan emoties kennen, fijne en minder fijne? We voelen ons vaak verbonden met anderen, juist omdat we onszelf durven te zijn en we onze verhalen durven te delen.

Het zou mooi zijn als we konden zeggen: ‘Ja, ik maak fouten. Ja, ik ben verre van perfect. En dat maakt me soms kwetsbaar en bang en onzeker. Maar hé, ik ben oké. Ik ben de moeite waard. Ik ben goed zoals ik ben, meer dan goed genoeg.’

Zou het helpen als we onze verwachtingen bijstellen, als we minder vasthouden aan hoe het had kunnen zijn, als we laten gaan wie we denken te moeten zijn?

En als we dan, vanuit onze eigen kracht, het aan zouden durven om vanuit kwetsbaarheid onze ervaringen te delen. Niet alleen omdat we daar zelf van groeien en ontwikkelen, maar ook omdat we anderen verder kunnen helpen met onze ervaringen…

Ik vind het de moeite waard om uit te testen. En jij?

5 tips

Werken aan jouw kracht van imperfectie? Met deze tips helpen we je op weg!

1. Neem risico en durf te falen

Een imperfecte keuze levert vaak meer op dan helemaal geen keuze. Je zelfvertrouwen groeit trouwens meer van het volbrengen van een taak waarvan je van te voren niet zeker weet of je wel zult slagen, een taak die een bepaald risico met zich meebrengt. Op het moment dat je zeker weet dat je succes zult hebben, verwacht je die prestatie ook en is deze dus minder bijzonder.

2. Vraag om hulp, spreek uit waar je behoefte aan hebt of naar verlangt

Ga er niet van uit dat de ander jouw hulpvraag, of je behoefte of verlangen wel zal kennen. Deel je ervaringen met anderen en durf je angsten, onzekerheden en twijfels uit te spreken. Je zult zien datn anderen dezelfde soort emoties kennen.

3. Geef ook aandacht aan de positieve dingen

Deel elke dag één positieve ervaring van de afgelopen 24 uur met iemand. Schrijf elke dag 3 nieuwe dingen op die je waardeert aan het leven. Doe spontaan iets aardigs voor een ander, geef een onbekende een compliment, bedank de buschauffeur voor de prettige reis of help bijvoorbeeld een oudere heer met oversteken.

4. Laat los wie je denkt te moeten zijn en vind jezelf goed zoals je bent, zonder voorwaarden

Denk niet: ‘als ik 10 kilo afval, ik de halve marathon heb gelopen, mijn huis elke dag opgeruimd is, ik carrière heb gemaakt, nooit boos word op mijn kinderen en elke week drie keer seks heb mijn partner, als iedereen mij aardig vindt, dan ben ik pas oké.’ Je bent nu al oké, gewoon, omdat jij jij bent!

5. Accepteer dat het leven en jijzelf niet perfect zijn en ook nooit zullen worden

Perfectie is een aanwezig streven in onze huidige maatschappij, maar het is niet realistisch en het zorgt voor veel stress en teleurstelling. Stel je verwachtingen bij en wees dankbaar voor wat je wel hebt. En het belangrijkst: omarm je imperfecties. Want hé, iedereen heeft toch recht op zijn eigen gekte?

Ben je al op de goede weg, maar heb je het gevoel dat je nog meer advies nodig hebt? Kijk de TedTalk van Brene Brown of volg de workshop De kracht van imperfectie of de training Omgaan met Perfectionisme van Roos Woltering.

