Gevaarlijke ontsnapte nog vrij ondanks tips

De politie heeft meer foto’s van de verdachte gepubliceerd, onder meer van bewakingscamera’s. Op de korrelige afbeeldingen is hij te zien op een parkeerplaats terwijl hij wegrent. Duidelijk herkenbaar staat hij op twee portretfoto’s.

Adahchour wordt verdacht van twee recente schietpartijen in de Maasstad waarbij gewonden vielen. Hij nam de benen nadat hij medisch was behandeld in het Rotterdamse Sint Franciscus Gasthuis. Waarschuwingsschoten konden hem niet tegenhouden.

De politie noemde de man donderdag „onberekenbaar” en benadrukt nog eens dat hij geweld niet schuwt.