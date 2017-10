Laatste kans op de Gouden Gehaktbal!

Nodig:

500 gr gehakt, half om half

1 sjalotje

3 tenen knoflook

1 eet sambal oelek

1 thee korianderzaadpoeder

2 eieren

3 eetl paneermeel

Zout en peper

Bereiding:

Wat? Een recept voor gehaktballen? Dat hebben we toch al wel eens gehad? Haha dat klopt maar Nederland is het grootste gehaktballenland ter wereld. Zonder balletje worden wij erg ongelukkig. Nederlanders die in het buitenland wonen missen naast de kroket hun gehaktballetje enorm. Zo zeer zelfs dat ze om een voorbeeld te geven hun personeel in Indonesië opdracht gaven gehaktballen te maken. En dan kregen ze de frikandel goreng (door een of ander misverstand werd de naam voor gehaktbal frikandel).

Snij sjalotje ragfijn, plet de knoflook en wrijf met een beetje zout tot puree. Vermeng het gehakt met sjalot, knoflookpuree, sambal, koriander, eieren, paneermeel en zout. Goed mengen. Maak er walnoot grote balletjes van, haal door het paneelmeel en bak rondom mooi bruin. Serveer met

En nu nog één keer. Morgen dus, op de oergezellige Markt van 1001 op het Foodcenter van Amsterdam en met de Verenigde Amsterdamse Slagerijen De Telegraaf Gouden Gehaktbal! Breng vier beste ballen en win! Voor spelregels zie http://www.foodcenter.nl/markt-van-1001-smaken/de-gouden-bal-2014

