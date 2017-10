Vrouw minder snel doof door het eten van vis

Er was geen opzet in het spel bij de veelbesproken aanrijding in juni waarbij een 45-jarige man zeven voetgangers aanreed op het Stationsplein bij Amsterdam Centraal. De politie betreurt dat er zo veel achterdocht en twijfel is ontstaan na het incident. „Veel mensen zijn geschrokken van dit incident. De gebeurtenissen riepen in eerste instantie vergelijkingen op met recente aanslagen in Europa”, schrijft de gemeente in een brief.