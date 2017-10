Zo maak je een lange afstandsrelatie leuk

Skypen/Facetimen

De technologie staat voor niets! Met bijvoorbeeld Skype en Facetime kun je je lief regelmatig zien en kun je elkaar in de ogen kijken als je belangrijke dingen wilt bespreken.

Voicemail

Een andere manier om met elkaar te communiceren is de voicemail. In plaats van op te hangen als je wordt doorgeschakeld naar de voicemail, kun je ook een lief berichtje inspreken. Zeker weten dat degene voor wie de liefdesboodschap is bedoeld de hele dag met een grote glimlach rondloopt.

-- Relatiedeskundige Sylvia van der Spek heeft ook nog een aantal tips om je lange afstandsrelatie te laten werken --

Liefdesbrief

Het klink misschien wat ouderwets, maar een mooie liefdesbrief doet wonderen. En het hoeft echt niet in Shakespeare-taal te worden geschreven, maar blijf zo veel mogelijk jezelf. Denk niet te veel na over wat je wilt schrijven, maar geef gewoon uiting aan je gevoelens.

Foto’s

Door het sturen van berichtjes naar elkaar kun je al een soort van digitale klik voelen, maar je kunt deze 'berichten relatie' nog meer verdieping geven door elkaar op de hoogte te houden met foto's. En dan niet alleen maar van die pikante, maar ook een foto als je bijvoorbeeld een nieuwe jurk hebt gekocht, of als je druk bezig bent met je hobby. Zo kun je aan elkaar laten zien wat je in het dagelijkse leven bezighoudt.

Bloemen

Wie wordt er nou niet blij van een prachtige bos bloemen? Zeker als er een mooie bos van je grote liefde op afstand bij je thuis of op je werk wordt bezorgd. Het is een mooie manier om elkaar duidelijk te maken dat de ander speciaal voor je is.