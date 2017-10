’Meld onbekende Bentley in Soest’

Zo hoopt Rob Metz de oprukkende drugscriminaliteit in zijn gemeente een halt toe te roepen. Onlangs vond de politie vierhonderd kilo drugs in een bestelbus in Soesterberg. Volgens Metz infiltreren drugscriminelen steeds meer in het ooit rustige dorp.

„Meld afwijkend gedrag. Het is dichterbij dan we denken”, aldus de burgervader in de Gooi en Eemlander. „Ze kunnen ook in Soest met Kalashnikovs lopen.”

Hij roept burgers ook op slechtlopende horecazaken en kappers zonder klanten te melden. „Of een onbekende buurman die wel vier keer per maand op vakantie gaat.”

Pas sinds een half jaar combineert de gemeente gegevens van alle instanties. En dat leverde meteen wat op. „Zo was er een man met een uitkering van 1300 euro met 2,6 miljoen hypotheek.”