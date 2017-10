OM probeert Bandidos te verbieden

Een mogelijk verbod op ’hun’ club, dat wilden ze meemaken. Het is de tweede keer dat het Openbaar Ministerie een poging waagt om een motorclub te verbieden. Een eerdere poging met de Hells Angels mislukte.

Volgens het OM moet de Bandidos Motorcycle Gang in Nederland worden verboden omdat de club geweld faciliteert, aanmoedigt en verheerlijkt. „Onze rechtsstaat kan niet toestaan dat verschillende groeperingen permanent een gewelddadige strijd met elkaar uitvechten in de openbare ruimte. Dat grote outlaw clubs in de motorwereld het recht van de sterkste willen laten gelden bij de vragen wie zich waar mag vestigen en wie welke kleding mag dragen. Dat verenigingen hun eigen leden met bedreiging en geweld dwingen onder alle omstandigheden te zwijgen tegen de overheid en opzegging van het lidmaatschap beantwoorden met afpersing en geweld. Bandidos MC doet dat allemaal wel en moet daarom in Nederland worden verboden”, aldus de officieren van justitie Ward Ferdinandusse en Frits van Straelen.

Grondrecht

De bewering dat Bandidos geen geweld gebruikt is volgens het OM „net zo geloofwaardig als een kroegeigenaar die beweert alleen geheelonthouders toe te laten.”

Bandidos kan zich niet beroepen op het grondrecht van de vrijheid van vereniging als het zelf anderen ontzegt een vereniging te vormen”, aldus de OvJ’s, die de leden van de motorclub vergeleken met racisten, stalkers en terroristen.

Het recht van de burgers op veiligheid moet bovendien zwaarder wegen dan de vrijheid van vereniging, aldus het OM. „Burgers moeten worden beschermd tegen de mogelijkheid om verzeild te raken in een primitieve gewapende stammenstrijd. Ze moeten rustig kunnen slapen zonder de vrees voor een granaataanval op hun woning.”

Ereteken

Dat die gevaren niet denkbeeldig zijn, probeerden de OvJ’s aan te tonen met eindeloze reeksen voorbeelden van gewelddadigheden door Bandidos in Nederland, en in andere landen. Gebruik van geweld werkt binnen de club statusverhogend. „Dan word je bewierookt en kun je het binnen de club ver schoppen.” Deëscaleren werkt statusverlagend. Leden die worden gepakt en veroordeeld, worden vereerd als een soort helden en voeren met trots het ’Expect nu mercy’-ereteken. Wie dat nog niet heeft wordt door Bandidos aangemoedigd om het ereteken te verdienen door voor de club bloed te vergieten, zeggen de OvJ’s.

Vanmiddag mag advocaat Marnix vd Werf het standpunt van Bandidos verwoorden.