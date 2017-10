Fidelity grijpt in bij kosten

DFT

Het zelfstandige Fidelity, opgericht in in 1969 en werkend met €358 miljoen van klanten, grijpt volgens president Brian Conroy in na kritiek van particulieren en fondsen op actief beheerde fondsen dat zij ook bij slechte beleggingsprestaties het relatief hoge standaardtarief moeten betalen.

Ondermaats

Deze kostenstructuur heeft veel beleggers naar passief beheerde trackerfondsen zoals Vanguard geleid, die soms een twintigste van de kosten rekenen. Fidelity zegt met de ingreep de markt te willen leiden naar meer marktgerichte kosten.

Het variabele tarief, waar ook een plafond is aangebracht per prestatie, moet de klant meer laten delen in goede tijden, en niet laten boeten als de vermogensbeheerder ondermaats presteert, afgezet tegen het gemiddelde van de markt.

Ingreep

,,We will put our money where our mouth is”, aldus Conroy over de ingreep waarvan het fondsenhuis overigens zelf ook jaren profiteerde.

Fidelity probeert al langer snel vernieuwingen in te voeren, zoals eerder zijn beleggingsapp. Het personeel van Fidelity mag bijvoorbeeld in de kantine met bitcoin betalen.

