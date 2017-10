'Ik wil gewoon geen seks meer'

Lisa valt niet op vrouwen en lichamelijk is er ook niets mis. Ze heeft een paar relaties gehad, maar seks stond bij haar niet hoog op de agenda. Nu is ze vastbesloten: voor haar geen seks meer. Ze wil dolgraag een relatie met een man en ze vindt het heerlijk om te worden geknuffeld, maar verder dan dat hoeft het voor haar niet. "Ik haat seks en ik heb er geen zin in om mezelf te ’martelen'. Ik ben in de bloei van mijn leven, maar mijn seksleven is voorbij."

Aseksueel

Lisa heeft het internet afgestruind om er achter te komen of zij de enige is die zo over seks denkt. Het blijkt dat slechts een procent van de bevolking aseksueel is. De helft ervan is man en een klein deel is homoseksueel.

"Ik heb vanaf mijn jeugd al het gevoel dat ik anders ben. En ik ben niet van plan om me anders voor te doen om anderen te plezieren."

Kun jij je een leven zonder seks voorstellen? Praat met ons mee!