Eis 6 jaar cel voor expres rammen tankstation

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De man die vorig jaar opzettelijk het benzinestation De Andel in Gouda ramde met zijn auto, gaat als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt zes jaar de cel in. De 34-jarige man zonder vaste woonplaats wilde met deze actie een eind maken aan zijn leven. De aanklager noemde het voor de rechtbank in Den Haag een klein wonder dat er niemand gewond raakte.