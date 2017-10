Spookhuis Utrecht te eng: bezoeker naar ziekenhuis

„Ze vond het zo eng dat de EHBO toch besloot de ambulance te bellen. Ze is voor de zekerheid even meegenomen en bekeken, maar ze is in orde”, aldus Rene van Os, manager van spookhuis Halloween Nightmares tegen de lokale nieuwssite duic.nl.

Het spookhuis zegt voldoende veiligheidsmaatregelen te hebben getroffen om ongelukken te voorkomen. Op verschillende plekken hangen bewakingscamera. Ook wordt er gebruik gemaakt van walkie talkies.

Door het spookhuis dwalen zogenaamde scare actors die bezoekers de stuipen op het lijf jagen.