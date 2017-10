Lekke band Tesla op beurs

Het concern van Elon Musk heeft in het afgelopen kwartaal pas 260 auto's van het Model 3 gebouwd. Het schroefde maandagavond de verwachte hoeveelheid nieuwe auto’s voor het grote publiek op naar 100.000 stuks dit jaar.

De in juli uitgesproken verwachtingen zouden daarmee zelfs overtroffen kunnen worden. Analisten van Baird adviseerden „agressief” in te kopen bij de tijdelijke tegenvaller op de beurs.

Inhaalrace

Topman Musk zei eerder dat er in december naar verwachting 20.000 Tesla's van het type Model 3 van de band zouden rollen.

Het derde kwartaal was het eerste waarin cijfers van Model 3 zijn meegenomen. Dat is de nieuwe auto die door Tesla in juli is geïntroduceerd als de elektrische auto voor de massa. Vooralsnog steekt de levering nog schril af bij de andere, duurdere modellen.

In totaal leverde het bedrijf 25.336 auto's, ongeveer evenveel als in de voorgaande periode.