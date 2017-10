Buffett verdedigt erfenisbelasting

„Het is geen belasting op doodgaan”, zei Buffett op het CNBC-programma Squawkbox, die er op wees dat maar zeer weinig Amerikanen erfbelasting betalen. „Er zijn 2,6 miljoen mensen die dit jaar sterven in de Verenigde Staten, terwijl we maar op 5000 belastingformulieren een aanslag voor erftaks komt te staan”, aldus Buffett.

„Als het plan waar ze het over hebben doorgaat, dan kan ik $75 miljard nalaten aan een stel kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Als dat verdeeld wordt over 35 mensen, dan kunnen die dat weg zetten tegen 5% rente en ontvangen ze elk jaar $100 miljoen. Is dat een goede manier om geld te verdelen in Amerika? Want dat is wat je doet.”

Ook de verlaging van de vennootschapsbelasting, die eveneens wordt voorgesteld, is volgens Buffett niet noodzakelijk. Hoewel hij het prettig zou vinden voor zijn aandeelhouders, gelooft hij niet dat er Amerikaanse bedrijven zijn die niet concurrerend zijn vanwege de belasting die ze moeten betalen.

Buffett liet wel weten de uitkomst van Trumps belastingplan af te wachten, voor Berkshire Hathaway opnieuw belangen gaat verkopen. „Ik zou me een beetje dwaas voelen als ik op een resultaat van $1 miljard voor $350 miljoen aan belasting had betaald, terwijl dat $250 miljoen zou zijn als ik twee maanden had gewacht.”