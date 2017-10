Friezen willen tonen hoe ze het leven vieren

„Een jaar lang laten we zien hoe wij Friezen het leven vieren en daarbij een gezonde planeet achterlaten voor de generaties die nog komen. Hoe we met lef onze kop boven het maaiveld uitsteken om onze eigenwijze manieren grenzeloos aan de wereld te laten zien. Cultuur is dus niet het doel, maar het middel. Ons landschap is het podium en iedereen is uitgenodigd!”, melden de organisatoren op hun site.

De officiële opening is op 26 en 27 januari. Er zijn volgens een woordvoerster zestig hoofdprogrammaonderdelen, die soms voorzien in grote spektakels, zoals de voorstelling De Stormruiter van Jos Thie met onder anderen Ellen ten Damme en honderd Friese paarden in de voornaamste rollen.

Culturele Hoofdstadjaar

„Met het Culturele Hoofdstadjaar willen de Friezen een denk-renaissance in gang brengen die in Friesland begint en de wereld over moet. Door middel van cultuur laat Leeuwarden-Fryslân 2018 volgend jaar zien dat lef en eigenzinnigheid onmisbaar zijn wanneer je internationaal tot grotere dromen, daden en diversiteit wilt komen. Door kunstenaars, wetenschappers, boeren, eigenzinnige Friezen en bezoekers met ideeën bij elkaar te brengen, geeft de Culturele Hoofdstad de nieuwe wereld vorm als een open gemeenschap”, zo wordt in het vooruitzicht gesteld. In totaal gaan er zo’n driehonderd kunstenaars en andere betrokkenen uit binnen - en buitenland aan de Culturele Hoofdstad te pas komen, ook veel niet-Friezen dus.

Niet alle Friezen bleken de afgelopen tijd dan ook happy met de voorbereidingen voor de Culturele Hoofdstad. Zo zou het plan om de elf steden van de Elfstedentocht elk te voorzien van een speciale fontein, onvoldoende in gezamenlijkheid ofwel de door de organisatoren zo benadrukte ’mienskip’ zijn gemaakt. Daar kwam nog bij dat er niet één Friese kunstenaar voor dit project is gevraagd.

Tegenactie

De onvrede leidde tot een tegenactie. Er werd geld geworven voor het oprichten van een fontein bestaande uit een nader te bepalen aantal water spuitende piemels, waarmee door de provincie kan worden gereisd. Er zijn inmiddels een klein driehonderd donateurs voor de protestfontein, vermeldt de actie-site.

Sinds 1985 zijn elk jaar twee steden Culturele Hoofdstad. Behalve Leeuwarden met Friesland is dat nu Valletta, de hoofdstad van Malta.