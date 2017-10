Wijn is fijn!

Wat zit er in wijn? Best tof om daar over na te denken met een goed glas rood. Wat zit er zoal in wijn? Zoveel meer dan druiven alleen. Nooit geweten? De Keuringsdienst van Waarde onderzoekt wat de wijnboeren doorgaans op de ingrediëntenlijst zijn vergeten.

NPO 3, 20:30 UUR

Over Ronneke

Televisiekijken, boeken lezen en naar muziek luisteren als dagelijkse job. Wie wil dat niet? Journaliste Ronneke van der Genugten geniet van deze droombaan. Gelukkig deelt ze die bevindingen nu ook dagelijks met ons op VROUW.nl!

De wekelijkse VROUW nieuwsbrief in je inbox? Schrijf je in >>